VILLA BERTELLI – L’Orchestra Domenico Scarlatti presenta Concerto di San Francesco

L’Orchestra Domenico Scarlatti presenta Concerto di San Francesco

L’evento è a cura della Fondazione Villa Bertelli

Domenica 8 ottobre alle 21.00 Chiesa di San Francesco

Al pianoforte, la solista Alice Michahelles. Dirige il M° Pasquale Menchise

Ingresso libero

Imperdibile appuntamento domenica 8 ottobre alle 21.00 nella Chiesa di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, in occasione dei festeggiamenti di San Francesco. L’Orchestra Domenico Scarlatti si esibirà nel Concerto di San Francesco, accompagnata al pianoforte dalla solista Alice Michahelles. Dirigerà il concerto il M° Pasquale Menchise. Da Donizetti a Mozart, da Rossini Shostakovich, l’esibizione renderà omaggio ad alcuni dei più grandi compositori. L’evento è a cura della Fondazione Villa Bertelli.

L’Orchestra Domenico Scarlatti, nata in seno all’Associazione, formata da valenti professori d’orchestra tutti risultati vincitori di una selezione che vantano individualmente curriculum di elevata professionalità, in grado di eseguire brani tratti dal repertorio barocco, classico, sinfonico, moderno e contemporaneo, nonché di essere affiancata da un coro di elevate capacità tecniche ed espressive. Queste caratteristiche, che vanno ad aggiungersi alla consolidata professionalità di tutti i suoi componenti, schiudono un amplissimo ambito di possibilità nel panorama musicale italiano ed estero, aprendo la strada ad un futuro artistico di particolare interesse.

Il repertorio dell’orchestra, infatti, comprende una grande varietà di autori, stili ed epoche e consiste in un programma dedicato a tutti gli appassionati di musica, sia per le preferenze degli ascoltatori, che per la realizzazione tecnico-artistica. Numerosi i brani, presentati dai professori, che spaziano dai grandi compositori classici e romantici alla musica del ‘900, da composizioni corali di varie epoche e brani, eseguiti da cantanti lirici solisti, a musiche da film rivisitate per grande orchestra.

Pasquale Menchise ha composto per la radio e per la televisione, sia musica sacra che per accompagnare spettacoli di vario genere; scrive arrangiamenti e orchestrazioni per orchestra e per diversi organici.

Già Direttore dell’orchestra dell’Accademia Filarmonica di Potenza, che ha diretto in concerto alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II, dal 1985 è Direttore dell’orchestra da Camera e Sinfonica Lucana, insieme alle quali ha tenuto circa 600 concerti in Italia ed Europa. Ha diretto su RAI 1, RAI 3, MEDIASET ed altre emittenti. È stato tra i direttori del Concerto di Natale (2010) nella sala di Montecitorio-Camera dei Deputati.

Alice Michahelles, discendente da una famiglia cosmopolita di artisti e letterati, è nata a Firenze dove ha studiato Pianoforte e Musica da Camera presso il Conservatorio L.Cherubini. Ha poi integrato il percorso musicale pianistico è stato lo studio della Composizione presso la Musikhochschule a Vienna. Ha suonato da solista e in formazioni cameristiche in Europa, Stati Uniti, Chile e Medio Oriente. Attualmente è Docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Programma:

G. Donizetti – sinfonia dal Don Pasquale;

W. A. Mozart – concerto n.20 per pianoforte e orchestra kv466;

G. Rossini – sinfonia dal Barbiere di Siviglia;

D. Shostakovich – waltz n.2

Ingresso libero