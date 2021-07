VILLA BERTELLI – LE STORIE DI LEO

Storie di Leo – Spettacolo di narrazione e musica, tratto dalle storie di Leo Lionni

con il Quintetto Lucensis e Cristiana Traversa voce narrante

Evento a cura di Lucca Classica Music Festival,

in collaborazione con Villa Bertelli a Forte dei Marmi

Martedì 20 luglio ore 21.30 Giardino dei lecci

Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero

Un appuntamento con il magico mondo dei racconti per l’infanzia e la musica a Villa Bertelli. Storie di Leo è lo spettacolo, che Lucca Classica Music Festival (www.luccaclassica.it) ha promosso in collaborazione con il Comitato Villa Bertelli a Forte dei Marmi e in programma martedì 20 luglio alle 21.30 nel Giardino dei lecci. Protagonisti, il Quintetto Lucensis con Cristiana Traversa, voce narrante, che metteranno in scena alcune delle più belle storie di Leo Lionni, uno dei maestri della letteratura per l’infanzia. Le parole di Lionni sono accessibili, comprensibili e apparentemente facili, tuttavia, raccontano favole che parlano di identità, solidarietà, ricerca di sé, confronto ed incontro con gli altri. Proprio per questo offrono la possibilità di una lettura, in grado di coinvolgere ed emozionare non solo i bambini, ma anche gli adulti. L’autrice del lavoro teatrale Cristiana Traversa rispetta fedelmente le parole di Lionni e

il suo segno grafico, in una sequenza attenta e ritmata, trasferendo l’illustrazione del libro alla figura teatrale, alla parola stampata e alla voce. La musica, scelta dal repertorio classico ed eseguita dal Quintetto Lucensis, sottolinea le atmosfere di queste storie, sempre attuali. Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251