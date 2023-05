VILLA BERTELLI – Le donne nella vita di Alessandro Manzoni

Diversamente amate Le donne nella vita di Alessandro Manzoni

A cura di Domenico Savini

Mercoledì 24 maggio ore 18.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

Torna lo storico delle grandi famiglie Domenico Savini con l’incontro Diversamente amate. Le donne nella vita di Alessandro Manzoni. L’appuntamento è in programma mercoledì 24 maggio alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Dalla madre Giulia Beccaria, primo, determinante contatto con l’universo femminile, che lo ha influenzato per tutta la vita, da Enrichetta Blondel a Teresa Borri, le due mogli, le sei figlie, da Lucia alla Monaca di Monza, da Agnese alla perpetua di Don Abbondio, sono diverse le figure femminili, che hanno avuto un ruolo importante nella vita privata e letteraria di Alessandro Manzoni. Di questo controverso rapporto con il femminile rimane una celebre frase in dialetto milanese: “Mi sunt intrigà coi donn”, sono impacciato con le donne, che sottolinea la percezione che Manzoni ha di sé, a dispetto del suo status sociale e culturale. Il prof. Savini parlerà di questo e non solo nell’incontro a Villa Bertelli, che vuole rendere omaggio a un grandissimo della Letteratura italiana a centocinquant’anni dalla morte, avvenuta il 22 maggio 1873. Evento promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia, consulente finanziario. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251