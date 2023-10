VILLA BERTELLI – L’agricoltura incentrata sulla vita

L’agricoltura incentrata sulla vita

Convegno a cura di Vanni Ficola

Agrologo, consulente ufficiale della EM Technology

A cura dell’associazione italiana microrganismi effettivi

Sabato 7 ottobre ore 14.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero

L’agricoltura incentrata sulla vita è il titolo del convegno promosso da pulitisenzachimica.com, in programma sabato 7 Ottobre alle 14:30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Relatore dell’evento sarà Vanni Ficula, agrologo e consulente ufficiale della EM Technology.

L’evento – spiegano gli organizzatori- è patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi ed è stato pensato per promuovere e portare all’attenzione di un pubblico sempre più vasto, una tecnologia naturale, basata sui microrganismi effettivi – EM -, una miscela probiotica ideata dal professor Teruo Higa ed impiegata inizialmente in campo agricolo. Successivamente il suo impiego si è allargato ad altri settori, tra i quali quello ecologico e nella pulizia e igiene.

I microrganismi effettivi sono un potente antiossidante in grado di influenzare in modo benefico l’equilibrio microbico. Rigenerano e fortificano terreni, piante e colture, attraverso il ripristino della fisiologia ambientale e dell’ecosistema in generale. Importanti benefici si possono avere anche nel trattamento delle acque; gli EM hanno il potere di degradare le sostanze inquinanti presenti in esse. L’incontro sarà a ingresso libero.