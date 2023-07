VILLA BERTELLI – La storia infinita dell’antico Egitto

La storia infinita dell’antico Egitto

nell’emozionante incontro con il direttore del Museo Egizio di Torino

Christian Greco con il libro

Alla ricerca di Tutankhamun

Con lo scrittore Fabio Genovesi e il critico d’arte Luca Beatrice

Domenica 23 luglio ore 21.30 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Straordinario appuntamento con tre grandi personaggi del mondo della cultura a Parliamone in Villa, la stagione di talk show di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Domenica sera 23 luglio con inizio alle 21,30 sul palco del Giardino dei lecci saliranno il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, lo scrittore fortemarmino Fabio Genovesi e il curatore e critico d’arte Luca Beatrice. Il dibattito sarà introdotto e coordinato dal giornalista Enrico Salvadori che conduce gli incontri del cartellone. La serata avrà al centro il nuovo libro di Christian Greco Alla ricerca di Tutankhamun (Franco Cosimo Panini editore), in cui l’autore accompagna i lettori in un suggestivo viaggio fra i grandi misteri legati al faraone ragazzino, una vera e propria icona infinita dell’Antico Egitto.

Insieme a Fabio Genovesi e Luca Beatrice il direttore Greco ripercorrerà le tappe di questa nuova avventura letteraria, che parte dalla riforma religiosa del faraone “eretico” Akhenaten, per poi soffermarsi sulle conseguenze che meravigliosi oggetti trovati nella tomba di Tutankhamun hanno avuto nell’immaginario del nostro tempo. Al centro, l’incredibile storia del ritrovamento della tomba di Howard Carter nel 1922 e gli effetti che avuto su tutto il Novecento. È stato senza dubbio l’evento archeologico più sensazionale di tutti i tempi. Sono innumerevoli i libri dedicati al giovanissimo faraone e alla sua tomba. Christian Greco racconta in modo appassionato e coinvolgente, ma con grande rigore scientifico, tutta la storia del percorso, che ha portato un secolo fa al ritrovamento della tomba e fornisce al lettore una prospettiva unica ed emozionante sulla più grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto. Sono minuziosamente descritti i tesori ritrovati – dalla maschera d’oro al trono, dai sarcofagi alla mummia reale – insieme alla storia del giovane faraone, mai pienamente rivelata fino ad oggi.

Christian Greco, oltre ad essere il direttore del prestigioso Museo Egizio piemontese, è dal 2015 co-direttore della missione italo-egiziana a Saqqara. Fabio Genovesi ha presentato lo scorso mese a Villa Bertelli il suo ultimo libro Oro puro e Luca Beatrice ha scritto sulle più importanti riviste d’arte italiane e nel 2009 è stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Con tre personaggi di questo spessore la serata sarà davvero da non perdere. Ricordiamo che si tratta dell’unico incontro del cartellone 2023 che si svolge in notturna, dopo cena. Sarà ripreso dalle telecamere di Noi Tv che propongono gli appuntamenti di “Parliamone in villa” il venerdì alle 21,15 in differita.

Radio Bruno è la radio ufficiale di “Parliamone in villa”. Chi volesse prenotare il posto può farlo telefonando allo 0584 – 78.72.51.