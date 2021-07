VILLA BERTELLI – La magia di Ponte Vecchio raccontata da Marco Ferri in Storie e storie del Ponte Vecchio di Firenze

Rassegna L’altra Villa presenta:

La magia di Ponte Vecchio raccontata da Marco Ferri in Storie e storie del Ponte Vecchio di Firenze

Uno dei simboli dell’Italia intera

Mercoledì 28 luglio ore 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Appuntamento con la magica storia di Firenze e non solo, mercoledì 28 luglio alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa, dove Marco Ferri presenta Storia e storie del Ponte Vecchio di Firenze. Ferri, giornalista fiorentino e laureato in Storia contemporanea, da oltre 30 anni si occupa di cultura e spettacoli; ha scritto sulle pagine del Giornale della Toscana e ha collaborato con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato del docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento).

Autore di libri e saggi scientifici, per cinque anni è stato responsabile della comunicazione della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino. Grazie alla profonda conoscenza della sua città, è nato questo incontro, in cui racconta tante storie sorprendenti di uno dei monumenti più conosciuti e fotografati al mondo. “È lì da quasi sette secoli – scrive nella presentazione- immobile e robusto, austero e affascinante, iconico e essenziale.

Il Ponte Vecchio di Firenze è uno dei monumenti simbolo non solo di Firenze, ma dell’Italia intera. Sopra di esso, o nelle immediate vicinanze, è accaduto di tutto, una serie impressionante di avvenimenti, che talvolta hanno cambiato il corso della storia”. Il racconto di Marco Ferri è un tentativo di inventariare i principali fatti che sono avvenuti sul Ponte Vecchio – quasi si trattasse di un palcoscenico in cui, secolo dopo secolo, andavano in scena storie a soggetto –

o che dal Ponte Vecchio si sono potuti ammirare, perché dalla metà del XIV secolo offre ai viandanti un privilegiato punto di osservazione. “Una storia costituita da contese epocali – prosegue il giornalista- da soluzioni architettoniche, che hanno regalato notorietà mondiale a Firenze, da eventi sacri e profani che l’hanno solcato, da spettacoli pirotecnici (ma anche da fasci di luci elettriche e poi al laser) che l’hanno illuminato, da regnanti e dittatori che l’hanno ammirato, dal traffico veicolare, che prima l’ha intasato e da cui poi è stato liberato, da eventi sportivi che ne hanno cadenzato gli ultimi decenni, da storie e leggende che ne hanno aumentato a dismisura la fama. Tutti eventi che hanno un comune punto di partenza, di origine,

di sorgente: la originale architettura che prevede delle costruzioni su gran parte del ponte, ma non al centro, un luogo che permette di vedere, ammirare, sognare lo spettacolo della natura e dell’uomo. Anche questo è il Ponte Vecchio”. Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251