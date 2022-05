VILLA BERTELLI – La danza delle emozioni attraverso lo sguardo umoristico

La danza delle emozioni attraverso lo sguardo umoristico – Lezione-spettacolo

a cura di AISF odv Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica

Giovedì 12 maggio ore 18.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

La danza delle emozioni attraverso lo sguardo umoristico è il titolo della lezione-spettacolo che AISF odv (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) presenterà giovedì 12 maggio alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nella Giornata mondiale della fibromialgia.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, è a cura della Dott.ssa Laura Bazzichi, referente medico AISF Forte dei Marmi e vedrà la partecipazione di Yoga Patti, noto professional counselor, mediatore ed esperto in gestione creativa dei conflitti, nonché formatore in metodologia umoristica. Insieme al dott. Patti e alla dottoressa Bazzichi, che introdurrà una breve guida all’anamnesi, salirà sul palco anche la dottoressa Gabriella Butera.

Partendo dal presupposto che il ben-essere individuale passi, prima di tutto, attraverso il miglioramento della nostra consapevolezza, e che l’umorismo abbia il magico potere di aprire nuovi modi di guardare la realtà e noi stessi, il dott Patti nella lezione-spettacolo offrirà un percorso riflessivo su come sia possibile sviluppare l’Autoconsapevolezza Emozionale, per aiutarci nel dialogare efficacemente con le nostre emozioni ed ascoltarle anche in situazioni legate al dolore cronico. All’ingresso ci sarà una postazione AISF Forte dei Marmi con la referente dei pazienti Annalisa Cenderelli a disposizione, dove saranno disponibili le piantine fiorite, preparate appositamente per l’occasione. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 e mascherina Ffp2.