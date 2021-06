villa bertelli – La canzone italiana: fra musica napoletana e Tosti

Concerto lirico

con il soprano Francesca Maionchi e il baritono Michelangelo Ferri.

Al pianoforte il Maestro Cesare Goretta

Giovedì 24 giugno ore 18.00 Giardino dei lecci di Villa Bertelli

Ingresso a pagamento 10 euro Necessaria prenotazione 0584 787251

Pomeriggio in musica nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Giovedì 24 giugno alle 18.00 sarà di scena il concerto lirico La canzone italiana: fra musica napoletana e Tosti con il Maestro Cesare Goretta al pianoforte, il basso Michelangelo Ferri baritono e il soprano Francesca Maionchi. Una performance di particolare appeal per appassionati e non solo, in grado di unire una dei più noti compositori della musica da camera con la passione e il fascino delle melodie partenopee. L’evento rientra nel calendario estivo della rassegna L’altra Villa, promossa dal comitato di Villa Bertelli. Parallelamente alla produzione operistica, che rappresenta il maggior contribuito italiano al Romanticismo in musica, nel nostro Paese non si è mai arrestata la produzione di vere e proprie “Canzoni”, con una predilezione per i temi amorosi, i più vicini alla sensibilità popolare. La figura di spicco è senza dubbio quella di Francesco Paolo Tosti, massimo esponente della cosiddetta musica da camera italiana, ma la parte del leone la fa pure la canzone napoletana, la cui passionalità intrisa di malinconia rappresenta quell’idea di “italianità”, che ancora oggi fa apprezzare la musica del nostro Paese in tutto il mondo. Ingresso a pagamento 10 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251