L’Italia e la Polonia unite nell’intramontabile melodia classica. Martedì 22 agosto alle 21.00 la Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi ospiterà il concerto lirico ITALIA E POLONIA (e non solo) IN MUSICA, promosso dall’associazione OMEGA (Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati), che unirà i brani per la maggior parte di musicisti italiani, con i più famosi brani di Chopin, alcuni suoi lied e brani di un compositore polacco: I.J. Paderewski. Sul palco, il soprano polacco Dominika Zamara, che presenterà anche brani di Bellini, Tosti e De Curtis. Ad accompagnare l’artista, il famoso pianista americano Clipper Erickson e il violinista Alan Freiles. Erickson si esibirà in alcuni dei più noti brani di Chopin, un’aria di Puccini, e insieme a Freiles presenterà l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni e Meditation da Thais di Massenet. Non mancherà l’omaggio a Beethoven. Ingresso a pagamento: 10 € con riduzione a 8 per over 65 e under 25. www.omegamusica.org