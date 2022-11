VILLA BERTELLI – Intorno a Giacomo Puccini Concerto di pianoforte del Duo Datteri&Lencioni

Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni

Domenica 6 novembre ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Omaggio a Giacomo Puccini e Aleksandr Konstantinovic Glazunov, domenica 6 novembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il Duo Datteri&Lencioni, Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni, si esibirà nel concerto di pianoforte Intorno a Giacomo Puccini con musiche di Puccini e Glazunov. Si tratta della presentazione, di grande interesse artistico musicologico, di un doppio CD in prima assoluta moderna per le prestigiose etichette TACTUS (2019) e BRILLIANT (2022). Nel dicembre 2018 è uscito il primo, interamente dedicato a trascrizioni storiche di composizioni di Giacomo Puccini. Nel 2022, l’opera omnia delle composizioni per duo pianistico di Alexander Glazunov.

Un lavoro importante verso due grandi compositori. Il Duo pianistico Datteri-Lencioni, si legge nella presentazione – ha cercato di evidenziare la musica in sé: la scrittura, la tensione melodica e armonica, le soluzioni linguistiche (musicali), i tempi… tutte cose che in questa versione emergono e dimostrano la modernità e la grande maestria di Puccini. Le composizioni di Glazunov, contemporaneo di Puccini, sono invece originali e descrivono appieno il clima culturale della Russia fra ottocento e novecento: influenze occidentali e soprattutto caratterizzazioni e evocazioni dell’Italia (tarantelle, carnevali ecc), melodie vicine a Tchaikovskij, ma soprattutto un cantare ampio ed espressivo vicino al nostro Puccini. L’evento è a ingresso libero. Prenotazione 0584 787251