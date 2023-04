VILLA BERTELLI – Inaugurazione della mostra di Matteo Ciardini

A cura di Vittorio Sgarbi

Domenica 30 aprile alle 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Aperta tutti i giorni ai seguenti orari:

maggio giugno 16.00- 19.00 luglio 17.00-22.00

Le mille sfaccettature della Versilia, protagoniste nelle opere di Matteo Ciardini, fiorentino di nascita, ma cresciuto in Versilia, che rende omaggio alla sua terra di adozione con la mostra Intimi trascorsi, a cura di Vittorio Sgarbi e in collaborazione con Paola Raffo Arte Contemporanea, dove si ritrovano tutti gli scorci più rappresentativi e suggestivi, dalle pinete, alle Apuane, dal padule ai tuffatori, fino ai fuochi d’artificio dello spettacolo clou dell’estate per la grande festa di S. Ermete. Ad ospitare le oltre trenta opere, fra oli, disegni e dipinti in acrilico, che sono il corpus di questa originale esposizione, Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove la mostra verrà inaugurata domenica 30 aprile alle 17.30 e dove rimarrà fino al 2 luglio negli spazi espositivi del secondo piano della villa. Un racconto a tutto tondo sul rapporto che lega Ciardini alla Versilia, in cui l’artista ritrova i luoghi della memoria e del presente, in un percorso artistico capace di emozionare. Vittorio Sgarbi, curatore della mostra ha scritto di lui: Matteo Ciardini è un emozionato pittore lirico di paesaggi, la sua visione è malinconica e pura, di disarmante semplicità. Capace di esprimere una sensibilità alla Hopper, davanti alla laguna o al mare. Solitudine e meditazione in giornate grigie contro un cielo opaco, in un’attesa che non si consuma. Ciardini dipinge con studiata semplicità, indifferente a proclami o ideologie. I suoi sono veri e propri idilli negativi

