Villa Bertelli, in ossequio alle direttive del Governo sospende tutte le manifestazioni fino al 3 aprile

A breve, il calendario delle nuove date per il dopo emergenza

Villa Bertelli, in ossequio alle direttive emanate dal Governo italiano e a quanto disposto dal Comune di Forte dei Marmi, sospende tutte le manifestazioni in programma fino al 3 aprile. “Consapevoli della delicatezza del momento storico che stiamo vivendo – dichiara il presidente Ermindo Tucci- abbiamo detto stop alle occasioni di aggregazione, quali sono gli eventi, che siamo soliti promuovere per il nostro affezionato pubblico. Non si tratta di un annullamento del calendario, ma di una sospensione e riprenderemo la programmazione appena la crisi sanitaria sarà passata. Le manifestazioni non presentate saranno semplicemente rinviate a date successive, alle quali stiamo già lavorando. Sarà nostro preciso impegno- conclude il presidente- comunicare a breve i nuovi appuntamenti”.