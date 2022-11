VILLA BERTELLI – Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha tenuto a battesimo la mostra Julius Evola lo spirituale nell’arte

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha tenuto a battesimo la mostra Julius Evola lo spirituale nell’arte

A Villa Bertelli dal 22 novembre al 16 aprile 2023

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha tenuto a battesimo la mostra Julius Evola lo spirituale nell’arte, in esposizione fino al 16 aprile 2023 al primo piano di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Insieme a lui, i curatori Beatrice Avanzi e Giorgio Calcara e il rappresentante della Fondazione Evola Guido Andrea Pautasso della Fondazione Evola. A fare gli onori di casa il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci, con i membri del CDA Annalisa Buselli e Ilaria Cecconi. Il vice sindaco Andrea Mazzoni ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. “Una mostra – ha dichiarato Vittorio Sgarbi – che è una riscoperta e un riconoscimento ad un grande artista italiano in un momento complesso come quello delle Avanguardie. Non vorrei che passasse inosservata questa esposizione, che qui è in uno spazio congeniale, addirittura migliore di quello del MART”. “Evola – ha sottolineato la curatrice Beatrice Avanzi – è stato filosofo e scrittore, ed è stato per lungo tempo oscurato, ma quello che abbiamo voluto fare è costruire l’opera di Evola futurista, che si è svolta in un periodo brevissimo, fra il 1915 e il 1922, quindi sul limite degli eventi storici successivi e rivalutarla nel contesto delle Avanguardie”.

“Nel 2024 cadrà il cinquantenario della morte di Evola – ha annunciato Giorgio Calcara- per cui l’idea, dopo aver ritrovato così tante opere, è di riportarle a Roma, dove ci sarà il momento apicale di questa mostra”. “Il messaggio che vorrei darvi a nome della Fondazione Evola – ha proseguito Guido Andrea Pautasso- è quello di vedere questa mostra come quel percorso affrontato da Evola, che è molto particolare, perché ha attraversato le Avanguardie, è passato dal Futurismo, all’Astrattismo, al Dadaismo fino ad approdare ad una certa arte, che potremmo chiamare psichedelica. Un artista che tendeva a superare i limiti della pittura e dell’arte per approdare alla trascendenza e all’assoluto”. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso 25 /12 e 01/01. Ingresso: € 8 ridotto € 5. Info: Villa Bertelli 0584 787251 Ufficio informazioni turistiche 0584 280292