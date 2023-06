Il salotto romantico nella Parigi dell’Ottocento

Il Maestro Andrea Emanuele nel recital pianistico

in programma sabato 1 luglio alle 21.30

Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

Il salotto romantico nella Parigi dell’Ottocento” è il raffinato recital pianistico a cura del Maestro Andrea Emanuele, in programma sabato 1 luglio alle 21.30 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Andrea Emanuele, è un pianista dalla spiccata sensibilità e dai vasti interessi, ha vinto numerosi concorsi da solista e da camerista. Si esibisce come solista e come camerista in Europa, in sedi prestigiose quali la Wigmore Hall, St. Martin in the Fields, St. James Church Piccadilly a Londra, Old Royal Naval College Chapel a Greenwich, il Festival Internazionale Orestiadi di Gibellina. A Villa Bertelli eseguirà musiche di Chpin, Schubert, Beethoven, Liszt e Schumann.

Eseguire musica romantica in un ambiente ottocentesco, lo stesso per il quale questa musica è nata, è per me un’opportunità imperdibile- ha dichiarato il Maestro – ringrazio La Fondazione Villa Bertelli e il presidente Ermindo Tucci per avermi messo a disposizione gli spazi suggestivi e affascinanti della Villa.”

Il concerto è a ingresso libero. Preferibile prenotazione posti limitati 0584 787251