Un viaggio nei misteri dell’ipnosi

di Maria Rita Guadagni mental coach, ipnologa e psicologa

Martedì 18 luglio ore 21.15 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Il linguaggio segreto per vivere serenamente. Un viaggio nei misteri dell’ipnosi di Maria Rita Guadagni, mental-coach, ipnologa e psicologa, è il libro che verrà presentato martedì 18 luglio alle 21.15 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi nell’ambito della rassegna l’Altra Villa. Un incontro, dove l’autrice spiegherà i temi trattati nel libro, nello specifico il benessere che, come è noto, richiede equilibrio tra corpo e anima. Attraverso l’ascolto attivo dei pazienti, la Dott.ssa Guadagni individua i punti critici, i nodi irrisolti sui quali occorre lavorare per recuperare la forma fisica o superare un trauma psicologico. Lo strumento straordinario si legge nella presentazione- attraverso cui si possono ottenere risultati brillanti intervenendo su situazioni sulle quali spesso non vi è consapevolezza è l’ipnosi e, in particolare, quella variante chiamata ipnosi regressiva: una sorta di viaggio virtuale nel tempo, in cui il paziente viene riportato agli albori della propria vita o addirittura più indietro, oltre i confini nei quali siamo abituati a muoverci usando la razionalità. Emergono così i racconti di altre vite “vissute” e – che si tratti o meno di verità – il risultato è il raggiungimento di uno stato di serenità e benessere che si credeva perduto per sempre.

Questo libro vi conduce in un mondo di storie vere, straordinarie e affascinanti, a partire dalle testimonianze di sei pazienti che attraverso l’ipnosi regressiva hanno risolto i problemi e i disagi da cui erano afflitti, e proseguendo con il racconto di altri casi, nei quali sono utilizzati gli strumenti della Programmazione Neuro Linguistica.

Maria Rita Guadagni è Psicologa e Ipnologa. Certificatasi negli USA come Mental Coach in Sport, Business e Life, ha ottenuto la massima certificazione in Programmazione Neuro Linguistica (Trainer) direttamente dal Dott. Richard Bandler, fondatore della NLP International Society. È creatrice del metodo SINF per la gestione del peso e di abitudini scorrette, tra le quali fumo e alcol. Si occupa di ansia, stress, panico e fobie, problematiche relazionali e di coppia.