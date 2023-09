VILLA BERTELLI – Il cinema dell’arte. Carlo U Quinterio racconta Pontormo

Il grande schermo incontra il genio artistico nell’incontro Il cinema dell’arte. Carlo U Quinterio racconta Pontormo, in programma giovedì 7 settembre alle 21.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento è promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia, www.prosperitas.it . Per l’occasione, il noto regista e sceneggiatore riporterà in Versilia il suo film sulla vita del Pontormo. Si tratta di una versione ridotta, che sarà preceduta da una breve introduzione della storica dell’arte, Rachel Valle già conosciuta e apprezzata a Villa Bertelli in diverse occasioni. Valle tratteggerà la figura di Jacopo Carucci, conosciuto come Jacopo da Pontormo o semplicemente Nicola Pontormo, che è stato un pittore italiano di scuola fiorentina, esponente dei cosiddetti “eccentrici fiorentini”, i pionieri del manierismo in pittura. Quinterio è ormai rientrato a Firenze, dopo significative esperienze come regista e sceneggiatore ad Hollywood. Venti anni fa presentò il suo film, con Joe Mantegna come protagonista, al Festival del cinema di Viareggio. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251