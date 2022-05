VILLA BERTELLI – Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli

Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli

di Aldo Grandi per ChiareLettere Editore

Uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi decenni

Presentazione a cura di Enrico Salvadori

Giovedì 26 maggio ore 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

A Villa Bertelli, con la presentazione del libro Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli di Aldo Grandi, Chiare Lettere Editore, in programma giovedì 26 maggio alle 18.00 nel giardino d’Inverno, uno dei casi di cronaca più dibattuti e criticati della recente storia italiana. Una figura di spicco, quella di Feltrinelli, nel mondo culturale, editoriale e politico della seconda metà dello scorso secolo, che Grandi racconta in questo libro, dove ripercorre le imprese della famiglia Feltrinelli, colti e geniali imprenditori, sicuramente diversi, per scelta, da Giangiacomo, trovato morto in un attentato ad un traliccio dell’alta tensione a Sagrate il 15 marzo 1972. L’autore ricostruisce la storia tragica e terribile di quegli anni, tenendo sempre ben presente il contesto nazionale in cui è inserita. Uno spaccato su una generazione, che diventa la protagonista della cronaca del terrore di quei tempi e di quelli successivi. Nomi e volti simbolo delle passioni e delle contraddizioni di un’epoca, con cui ancora la società di oggi fa i conti. Il travaglio dell’uomo, dell’imprenditore e dell’attivista politico Feltrinelli viene fuori, mano a mano che le pagine scorrono, a testimonianza di un percorso doloroso, turbolento e con un epilogo quasi profetizzato dallo stesso protagonista, che prima di morire disse: “Se un giorno troverete il cadavere di un uomo nudo quel cadavere è il mio”. A intervistare l’autore, sul palco di Villa Bertelli ci sarà il giornalista Enrico Salvadori. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 Mascherina FPp2.