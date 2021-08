Villa Bertelli – Giovedì 26 agosto Bocelli, Al Bano, Hauser, Ruggeri, Anggun e tanti altri

SERATA DI MUSICA STRAORDINARIA CON “LA CANZONE DEL CUORE”

A VILLA BERTELLI I BIG DELLA CANZONE ITALIANA E INTERNAZIONALE

In Versilia, che è da sempre una capitale italiana e internazionale del divertimento, un cast di artisti del genere che si esibiscono tutti insieme non si vedeva tempo. Un vero e proprio evento quello della “Canzone del cuore 2021” in programma domani sera giovedì 26 agosto alle 21,30 nel teatro di villa Bertelli. Sarà la seconda e conclusiva serata del progetto “Mattone del cuore 2021” che comprende anche un aspetto sportivo con tre tornei di tennis e padel che fanno parte della “Racchetta del cuore”. Due giorni intensi tra mondanità, musica, intrattenimento, sport ma soprattutto solidarietà perché la finalità dell’evento, organizzato delle Olimpiadi del cuore fondate venti anni da Paolo Brosio, è quello di raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose post Covid, di progetti di varie diocesi e amministrazioni comunali toscane e la costruzione del primo pronto soccorso per tutte le etnie e le religioni in Erzegovina. E anche per la onlus Cure2Children che opera a favore dei bambini africani affetti da leucemia. La “Canzone del cuore” vedrà esibirsi sul palco di villa Bertelli autentiche star. Si tratta di Andrea Bocelli, Anggun, Al Bano, Enrico Ruggeri, Ivana Spagna, Paolo Vallesi, Fausto Leali, Luisa Corna, Jo Squillo, Pago, Sandro Giacobbe, Marina Peroni, Federica Carta, Mydrama e il rapper Moreno. L’attrazione internazionale che si è aggiunta al cast in queste ore è lo straordinario violoncellista croato Stjepan Hauser che si è consacrato con il binomio dei “2 Cellos”. Fondamentale anche il ruolo della Produzione curata da LEG (Live Emotions Group) SRL, che realizza la stagione dei concerti a Villa Bertelli. La presentazione della serata è affidata a Paolo Brosio, fondatore e motore insostituibile delle Olimpiadi del Cuore, che sarà affiancato sul palco dalle showgirls Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Cecilia Capriotti.

I partecipanti arriveranno a villa Bertelli con una carrozza d’epoca del Settecento dell’azienda Equisport-Beretta di Spirano (Bergamo) dopo l’aperitivo in programma allo stabilimento Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli.

Di sicura suggestione sarà il duetto tra Andrea Bocelli e Anggun. Nel corso della serata salirà sul palco anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna e protagonista di una vicenda umana che ha commosso tutti, con la sua battaglia vinta contro il male che ha emozionato l’Italia.

I biglietti sono ancora in vendita presso la biglietteria di villa Bertelli (0584 – 78.72.51) e sul circuito TicketOne.

L’appuntamento vede in prima fila la Nazionale Italiana Cantanti che ha messo a disposizione il numero solidale 45.527 per le donazioni a favore dei progetti solidali delle Olimpiadi del cuore.

Iban IT 19 I 01030 01656 000002272778

Bic da estero PASCITM1M37.