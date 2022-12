villa bertelli – Giardini e principesse Storia dei parchi nelle dimore delle grandi famiglie d’Europa

Giardini e principesse Storia dei parchi nelle dimore delle grandi famiglie d’Europa

con Domenico Savini esperto di araldica e genealogia

Venerdì 16 dicembre ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

I parchi delle dimore più prestigiose saranno il tema di Giardini e principesse un incontro a cura di Domenico Savini, storico delle grandi famiglie europee, materia che insegna all’Università per adulti di Faenza. Esperto di Araldica e genealogia. L’evento, in programma venerdì 16 dicembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, è promosso da Prosperitas. Info Financial Advisor, in collaborazione con Villa Bertelli e rientra nel calendario della rassegna L’altra Villa. Il prof. Savini, nell’occasione, parlerà di bellezza, ma anche di creatività, abilità e potere, indispensabili per dare vita a questi scenografici spazi verdi, prezioso contorno a ville altrettanto importanti, dove spesso è stata scritta la storia di interi Paesi. Savini, che collabora con importanti istituti storici araldici, spazierà dai più conosciuti blasoni italiani a quelli del resto di Europa, fino ad arrivare alla zarina di Russia. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251