VILLA BERTELLI – Gabriele D’Annunzio e le donne

La storia, gli aneddoti e le curiosità

raccontati dal giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi

A sorpresa, l’esposizione di tredici lettere originali autografate, due telegrammi e una foto con dedica di D’Annunzio alla sua amante francese Marie De Règnier

Sabato 24 ottobre ore 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso libero

L’amante più meraviglioso del nostro tempo è Gabriele D’Annunzio… Così scriveva Isadora Duncan ai primi del Novecento e la fama del grande amatore, conquistata sul campo da D’Annunzio sarà il tema dell’incontro Gabriele d’Annunzio e le donne, a cura del giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi, in programma sabato 24 ottobre alle 17.30 nel Giardino di Villa Bertelli a Forte dei Marmi nell’ambito della rassegna Autunno in Villa.

L’evento presenterà una ghiotta sorpresa: l’esposizione di tredici lettere originali e autografate, due telegrammi e una foto con dedica, che D’annunzio scrisse alla sua amante francese Marie De Règnier, chiamata da lui Sora Notte, nel periodo 1914-1921. I cimeli appartengono ad un collezionista privato, che li ha messi gentilmente a disposizione del pubblico per questa speciale occasione. Gli scritti sono stati tradotti e inseriti in una rarissima pubblicazione intitolata Lettere d’amore a Sora Notte di Bandecchi&Vivaldi, che riporta le lettere scritte in francese e la loro traduzione a fianco. “D’Annunzio – scrive Bernardi Guardi – incominciò ad amare le donne sin da ragazzino. Brillante allievo del Convitto Cicognini di Prato, non tardò a farsi conoscere per la sua esuberanza erotica. Un matrimonio a vent’anni, avventure su avventure, di ogni donna amata fece una regina e le tante regine spodestate continuarono a venerarlo. Inesauribile e inimitabile, l’Imaginifico (con una emme sola!) contrassegna il Novecento con la sua dismisura non solo artistica, ma sentimentale e passionale”.

Bernardi Guardi racconterà, con il consueto garbo, la storia, ma anche inediti aneddoti e curiosità della vita amorosa e relazionale di colui che è stato considerato una delle personalità più irriverenti del Novecento e forse per questo così amato dalle donne. Infine, leggerà una delle lettere a Sora Notte, che i presenti potranno vedere, esposte nelle teche, appositamente collocate nel Giardino d’Inverno della Villa.

Necessaria prenotazione 0584 787251. Rispetto delle normative covid. Ingresso libero.