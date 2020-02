VILLA BERTELLI – Fenomeno Ufo, Il libro di Antonio Scarano, Giovanni Pellegrino ed Ermelinda Calabria

VILLA BERTELLI – Fenomeno Ufo, Il libro di Antonio Scarano, Giovanni Pellegrino ed Ermelinda Calabria

presentato nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

L’appuntamento domenica 23 febbraio alle 10.30. Ingresso libero

La letteratura sugli extraterrestri protagonista a Villa Bertelli. Domenica 23 febbraio alle 10.30 nel Giardino d’Inverno è in programma la presentazione del libro Fenomeno Ufo Officine Editore, scritto da Antonio Scarano, presidente A.N.S.U.

Associazione Nazionale Studio Ufo, con sede a Forte Dei Marmi, insieme a Giovanni Pellegrino, assistente di storia delle religioni presso l’Università di Salerno e autore di numerosi pubblicazioni in materia di Ufologia ed Ermelinda Calabria, insegnante di educazione musicale e autrice anch’essa di articoli su riviste nazionali sugli Ufo. L’opera è un testo antologico variato e sconcertante, in grado di offrire al lettore un quadro abbastanza completo e attuale del ” Fenomeno UFO ” e delle sue varie implicazioni. Il tutto, in un contesto chiaro e stimolante del fenomeno.