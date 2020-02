Villa Bertelli – Fenomeno UFO, il libro di Antonio Scarano, Giovanni Pellegrino ed Ermelinda Calabria

Fenomeno Ufo

Il libro di Antonio Scarano, Giovanni Pellegrino ed Ermelinda Calabria

presentato nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

L’appuntamento domenica 23 febbraio alle 10.30. Ingresso libero

La letteratura sugli extraterrestri protagonista a Villa Bertelli. Domenica 23 febbraio alle 10.30 nel Giardino d’Inverno è in programma la presentazione del libro Fenomeno Ufo Officine Editore, scritto da Antonio Scarano, presidente A.N.S.U. Associazione Nazionale Studio Ufo, con sede a Forte Dei Marmi, insieme a Giovanni Pellegrino, assistente di storia delle religioni presso l’Università di Salerno e autore di numerosi pubblicazioni in materia di Ufologia ed Ermelinda Calabria, insegnante di educazione musicale e autrice anch’essa di articoli su riviste nazionali sugli Ufo. L’opera è un testo antologico variato e sconcertante, in grado di offrire al lettore un quadro abbastanza completo e attuale del ” Fenomeno UFO ” e delle sue varie implicazioni. Il tutto, in un contesto chiaro e stimolante del fenomeno.