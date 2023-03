VILLA BERTELLI – Emanuele Buzzi giornalista politico del Corriere della Sera presenta il suo libro

Emanuele Buzzi, noto giornalista politico del Corriere della Sera, che ha seguito a lungo il Movimento 5 Stelle per il suo giornale, protagonista a Villa Bertelli con il libro Polvere di stelle, per Solferino Editore, dove ne racconta la storia segreta, i dieci anni di ascesa e di trasformazione. L’appuntamento è per sabato 25 marzo alle 18.00 nel Giardino d’Inverno. Buzzi sarà accompagnato da Nicola Morra, ex presidente

della Commissione Antimafia e Filippo Nogarin, ex sindaco di Livorno. Modererà l’incontro Claudio Bozza del Corriere della Sera. Polvere di Stelle -racconta l’autore- è come un puzzle, è un percorso tra retroscena inediti e fatti noti, accaduti nei dieci anni che hanno cambiato il Movimento 5 Stelle, anni della metamorfosi da forza antisistema a partito di governo e oggi a opposizione di sinistra. Raccontarne la trasformazione è stata una sfida ed è una chiave per capire i futuri scenari politici. Il libro di Buzzi ripercorre, infatti, rapporti personali e accadimenti mai saliti alla ribalta della cronaca, dai disegni di Gianroberto Casaleggio ai proclami di Beppe Grillo, dalla consacrazione politica di Luigi Di Maio al distacco di Alessandro Di Battista, dalla macchina del consenso Rousseau alla figura di Virginia Raggi, dal ruolo di Roberto Fico al governo di Giuseppe Conte e alla scissione tra due anime della forza politica. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251