VILLA BERTELLI – Dipinti su tavola: la storia delle tecniche ricostruttive e alcuni casi di restauro di grandi capolavori.

Alberto Dimuccio, restauratore presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze racconta.

Sabato 11 gennaio ore 17.30 Giardino d’Inverno A Villa Bertelli Forte dei Marmi

Come si restaurano i grandi dipinti su tavola? Chi c’è dietro alla rinascita delle opere dei più importanti artisti italiani e internazionali? A questa e ad altre domande risponderà Alberto Dimuccio, restauratore di supporti lignei che collabora con diversi istituti, come l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il Museo del Prado di Madrid, in occasione dell’incontro “Dipinti su tavola: la storia delle tecniche costruttive e alcuni casi di restauro di grandi capolavori”, in programma sabato 11 gennaio alle 17.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento è promosso da Villa Bertelli. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del restauro e dell’arte in genere.

Dimuccio, grazie alla qualificata professionalità, acquisita presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, racconterà le difficoltà e i successi di alcuni noti restauri. Numerosi, in questi anni gli interventi ai quali ha preso parte prendendosi cura delle importanti carpenterie lignee, dall’ Ultima Cena di Giorgio Vasari della Basilica di Santa Croce a Firenze, alla celebre Adorazione dei Magi di Leonardo Da Vinci della Galleria degli Uffizi, alla Deposizione dei Sansepolcro del Rosso Fiorentino. Ingresso libero