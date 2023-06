Villa Bertelli – Conversazione con il critico musicale Fabrizio MoschiniModera Claudia Menichini

La regina della notte di Francesco Pasqualetti protagonista dell’incontro in programma domenica 2 luglio alle 18.00 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

La regina della notte, edito da Rizzoli, è l’avvincente giallo storico, che Francesco Pasqualetti, illustre Direttore d’Orchestra e adesso anche scrittore, presenterà nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi domenica 2 luglio alle 18.00 nell’ambito del calendario estivo della rassegna Voci Notturne, ciclo di eventi curati dalla milanese Operitage e realizzato in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli. Il libro, che coinvolge, tra gli altri, Caterina di Russia, Mozart e Pietro Leopoldo di Toscana sarà presentato dall’autore, in conversazione con il critico musicale Fabrizio Moschini. Modererà l’evento Claudia Menichini.

Francesco Pasqualetti, dopo essersi perfezionato in Direzione d’Orchestra all’Accademia Chigiana di Siena e alla Royal Academy of Music di Londra, ha diretto nei più importanti teatri italiani ed esteri, tra i quali il Maggio Musicale Fiorentino, il Regio di Torino, La Fenice di Venezia, l’Opera di Colonia e la New Zealand Opera. È laureato con lode in Filosofia a Pisa. La regina della notte è il suo primo romanzo. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251.