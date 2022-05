VILLA BERTELLI – Concerto per le donne afgane Evento a cura dell’Associazione Fidapa BPW Versilia

Una voce per dar voce.

in collaborazione con La Casa delle Donne di Viareggio

Venerdì 13 maggio ore 21.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Una voce per dare voce. Concerto per le donne afgane. L’associazione Fidapa BPW Versilia, in collaborazione con la Casa delle Donne di Viareggio, accogliendo il grido di aiuto dal martoriato paese asiatico, ha promosso questa iniziativa, che venerdì 13 maggio alle 21.00 porterà nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli un gruppo di artisti, impegnati a non spegnere i riflettori sulla condizione femminile nel nuovo regime talebano, insediatisi a Kabul. Lo spettacolo, ideato da Valeria Seppia e Lucia Mela, presenterà proiezioni sull’Afghanistan, letture, voci narranti e musica. Interverrà SEHAR, attivista afghana, che porterà la testimonianza diretta sul coraggio e la clandestinità delle donne nella teocrazia islamica. Dagli anni Novanta la Casa delle Donne ha allacciato relazioni con le donne di Hawca e di Rawa, attraverso il Cisda.

Di seguito il programma:

VALERIA MELA, mezzosoprano

SHOHRUKH YUNUSOV, tenore

DUO FACCINI Elia & Betsabea, pianisti e compositori

Musiche di Dvorak, E. Morricone, Leoncavallo, Verdi, Poulenc, Hahn, Dukas, e canti popolari in lingua Parsi.

Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 e mascherina Fpp2.