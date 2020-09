Villa Bertelli – Concerto lirico strumentale domenica 13 settembre alle ore 17.30

Concerto lirico strumentale

Musica per ricordare

a cura dell’associazione versiliese Amici della musica G. Verdi

Domenica 13 settembre ore 17.30 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Necessaria prenotazione 320 4265760 Ingresso a pagamento 15 euro

Appuntamento con la grande musica domenica 13 settembre alle 17.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove è in programma il concerto lirico strumentale Musica per ricordare a cura dell’associazione versiliese Amici della musica G. Verdi. Giovani talenti gli interpreti: Ilaria Casai soprano, Michele Pierleoni baritono, Edoardo Barsotti pianoforte, Ioan Bodnarciuc clarinetto. Prestigioso il parterre dei partecipanti, con il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira, il coordinatore artistico Pierangelo Conte, il responsabile della comunicazione Paolo Klun e il direttore amministrativo Enrico Peruzzi. Richiesta prenotazione 320 4265760. Ingresso a pagamento 15 euro. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel Giardino d’Inverno