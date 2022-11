VILLA BERTELLI – Concerto fisarmonica e pianoforte

Concerto fisarmonica e pianoforte

Endrio Luti e Federico Rovini protagonisti delle performance Evento a cura dell’Associazione Clara Wieck Schumann Domenica 27 novembre alle 17.00 Sala Ferrario Villa Bertelli

Ingresso a pagamento 10 euro ridotto 5 euro

Prenotazione 0584 787251

Nuovo appuntamento in musica a Villa Bertelli. Domenica 27 novembre alle 17.00 nella Sala Ferrario si esibiranno Endrio Luti, direttore del Conservatorio Mascagni di Livorno, concertista di fisarmonica in numerosi e prestigiosi eventi nazionali e internazionali insieme a Faderico Rovini, pianista di fama nazionale e internazionale, che vanta esibizioni in prestigiose orchestre e come solista in tutto il mondo. Come Luti, affianca l’attività concertistica a quella didattica. A Villa Bertelli presenteranno musiche di Piazzolla e Gardel. Evento a cura dell’Associazione Clara Wieck Schumann. Direzione artistica Duo Fini&Giorgini, Sena Fini e Pietro Giorgini. Ingresso a pagamento 10 euro ridotto 5 euro per studenti e minori. Posti limitati. Prenotazione 0584 787251

PROGRAMMA

Astor Piazzolla

Preparense, La Misma Pena, Verano Porteno, Oblivion, Francanapa, Vuelvo al sur, S.V.P. Ave Maria, Tzigane Tango.

Carlos Gardel

Por una Gabeza.

Astor Piazzolla

Revirado, Adios Nonino, Libertango