VILLA BERTELLI – Concerto Barocco con l’Orchestra Domenico Scarlatti

Domenica 2 febbraio ore 17.30 Giardino d’Inverno

Ingresso a pagamento 10 euro

Concerto barocco con l’Orchestra Domenico Scarlatti, domenica 2 febbraio alle 17.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Un omaggio al grande compositore tedesco Handel, operista e drammaturgo di straordinario talento, ribattezzato in Italia “il Caro Sassone”, ma anche a Vivaldi e Albinoni. L’evento vedrà la partecipazione del Direttore Gabriele Centorbi, del Soprano Domitilla Lai, di Sandro Gori all’oboe e Costantino Frullani al fagotto.

Programma:

Handel overture del Messiah

Handel Tornami a Vagheggiar,

Albinoni concerto per oboe e archi op 9 n.2

Handel Lascia ch’io pianga,

Vivaldi concerto per archi in re M.

Handel v’adoro pupille,

Vivaldi concerto per oboe fagotto e archi rv 545,

bis, Handel let bright seraphim,

Handel non potrà dirmi ingrata.