VILLA BERTELLI – Chiaro di luna Concerto della rassegna Sentieri musicali

VILLA BERTELLI – Chiaro di luna Concerto della rassegna Sentieri musicali

con Maria Giulia Lari pianoforte

Domenica 20 settembre ore 21.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso a pagamento 10 euro

Nuovo appuntamento con la musica classica domenica 20 settembre alle 21.00 nel Giardino d’Inverno, dove sarà di scena la pianista Maria Giulia Lari, che si esibirà in Chiaro di luna, un intenso programma dedicato alla musica attraverso i secoli XVIII XIX e XX con musiche di L. van Beethoven, C. Debussy, M. G. Lari, F. Liszt, W e A. Mozart. L’evento rientra nella rassegna Sentieri musicali, che quest’anno si propone nella sua seconda edizione ed è promossa da Villa Bertelli in L’altra Villa. Necessaria prenotazione 0584 787251 ingresso a pagamento 10 euro.