VILLA BERTELLI – Associazione Kreion Versilia a.p.s. “CANTA CHE TI… BASSA”

Associazione Kreion Versilia a.p.s. “CANTA CHE TI… BASSA”

Martedi 24 agosto ore 21.30 Giardino dei Lecci – Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

Siamo prossimi all’ultimo appuntamento della stagione estiva 2021 dell’Associazione Kreion Versilia: Canta che ti…bassa! in cui saranno protagonisti la cantante Veronica Granatiero, la contrabbassista Valentina Ciardelli ed il pianista Stefano Teani.

Il progetto e’ nato dal duo Grantiero e Ciardelli che esplorano da tempo le possibilità timbriche e sonore che la voce e il contrabbasso possono produrre in un concetto di musica quasi minimalista anche sulle trascrizioni ma che riportano in superficie la struttura essenziale della comunicazione sonora. Al pianoforte il compositore e virtuoso dello strumento Stefano Teani che fondamentalmente collabora strettamente in questo progetto.

Il repertorio di questo concerto e’ un assaggio, un antipasto che mira a creare un viaggio guidato nell’ascolto dei minimi particolari della musica che verrà eseguita. Un pizzicato ai piu’ nascosto nelle versioni orchestrali, un trillo cristallino eseguito dalla voce come un ottavino, un seducente basso che sillaba dolci parole con il suo archetto o un brano tratto dal repertorio per band elettrica del geniale compositore Frank Zappa che prende vita e ritorna alla sua vera natura di lied quasi tardo romantico.

Chi sara’ il cantante e chi lo strumentista? A voi l’ardua sentenza!

Sul palcoscenico saranno presenti le sculture di Aki Mimura

Ingresso € 10,00

Info e prenotazioni:

Biglietteria di Villa Bertelli: Via Mazzini. 200 – Forte dei Marmi (Lu) – 0584 787251 (ore 17.00-23.00)

Associazione Kreion Versilia: 349 2340542 – 338 2641385

Email: kreionversilia@gmail.com

Facebook – Associazione Kreion Versilia

Si ricorda la necessità di essere muniti di Green Pass o di altra documentazione idonea ai sensi delle normative vigenti.

Si raccomanda di presentarsi con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio per espletare le formalità necessarie all’accesso al Giardino dei Lecci.

KREION VERSILIA APS

Via Unità d’Italia 26/a

55045 Pietrasanta (LU)

C.f. 91057800467

P.Iva 02571770466

kreionversilia@gmail.com

Cell. 3492340542 – 3382641385