VILLA BERTELI – la Presentazione del libro Donne e potere di fare

di Ilaria Li Vigni Franco Angeli Editore

La presenza e l’azione femminile di oggi e di domani

Sabato 10 settembre alle 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

La presenza e l’azione femminile di oggi e di domani sono il tema del libro Donne e potere di fare dell’avvocato Ilaria Li Vigni, pubblicato da Franco Angeli Editore, che verrà presentato sabato 10 settembre alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa. In caso di maltempo, l’evento si sposterà nel Giardino d’Inverno. Sul palco insieme all’autrice, interverranno la presidente dell’Ordine degli avvocati di Lucca Lelia Parenti, l’avvocato Carla Guidi e l’avvocato Maria Grazia Fontana.

In Italia – si legge nella presentazione– si sta lentamente definendo, in questi ultimi anni, la mappa di un nuovo potere femminile. La sta disegnando la presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie di alcune aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, non ci sono le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. Resta molto da fare e sarà fondamentale, in questa fase critica, il ruolo delle donne che sono riuscite a incrinare il “soffitto di cristallo”. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l’innovazione dell’organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto.

Ilaria Li Vigni, avvocata in Milano, esperta in politiche di genere, si occupa di diritto penale e consulenza aziendale. Formatrice in corsi su diritto antidiscriminatorio e diversità, è giornalista pubblicista. Cultrice della materia presso la cattedra di Sociologia del diritto e del lavoro dell'Università degli Studi di Milano, è componente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Tra le sue pubblicazioni per i nostri tipi ricordiamo: Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione (2013), Avvocate negli studi associati e giuriste di impresa (2015), Penaliste nel terzo millennio (2017).