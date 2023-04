Villa Basilica, in 150 rimangono senza medico di famiglia; ci sono anche anziani e malati gravi

VILLA BASILICA – 150 persone, in prevalenza anziani, alcuni con malattie gravi, rimasti da un giorno all’altro senza medico di famiglia. Accade anche questo nella Toscana alle prese con problemi mai visti di personale medico. Teatro della vicenda è il comune di Villa Basilica.

Alla fine di marzo uno dei medici in servizio sul territorio è andato in pensione. Nella redistribuzioni degli assistiti sono rimasti senza medico appunto circa 150 persone, perché gli altri tre dottori in attività hanno raggiunto il limite massimo di persone da assistere. E nessuno dei dottori dalla Piana vuole salire a Villa. Perché non conviene o perché gli spostamenti pesano. D’altra parte gli assistiti rimasti senza medico oltre che anziani spesso non hanno mezzi di trasporto proprie per molti è quasi impossibile scegliersi un dottore nella Piana. Una situazione di stallo pericolosa, perché di mezzo ci sono malati cronici ai quali in teoria nessuno può prescrivere medicinali. Eppure la soluzione sarebbe a portata di mano. Uno dei tre dottori in servizio a Villa si è detto disposto a prendersi in carico questi pazienti ma ha bisogno di una deroga da parte della Asl. Il comune di Villa Basilica sta sollecitando il provvedimento da un mese ma fino ad ora niente si è mosso. E i malati cronici e anziani devono pagarsi le medicine da soli.

fonte noitv