VILLA BASILICA – A FUOCO LA COPERTURA DI UNA CARTIERA I VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Villa Basilica (LU) – I vigili del fuoco del comando di Lucca, supportati da un’autoscala del comando di Pistoia, stanno intervenendo da questa mattina intorno alle ore 11:15, per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi nella copertura del tetto di una cartiera a Villa Basilica, Via delle Cartiere.

L’incendio è attualmente sotto controllo e le squadre stanno estinguendo gli ultimi focolai.

Non risultano persone coinvolte.