Villa Argentina ospita la presentazione del libro ‘La cattiva medicina’ di Gianni Simonati

Martedì 4 aprile, la Sala Parenti di Villa Argentina ospita la presentazione del libro ‘La cattiva medicina’ di Gianni Simonati (Pezzini Editore). L’autore sarà infatti protagonista dell’incontro che avrà inizio alle 16:30 e parlerà del suo nuovo lavoro che punta il dito contro le medicine alternative, con Umberto Guidi.

Il saggio La Cattiva Medicina tratta delle “medicine alternative”, come agopuntura, omeopatia, riflessologia, fitoterapia e altre. L’autore le definisce pseudo terapie che non hanno nulla a che vedere con la scienza moderna. Derivano da teorie filosofiche e religiose obsolete. Sono inefficaci, inutili e costose. Illudono di guarire attraverso dieci meccanismi psicologici illustrati in questo libro. Consentono guadagni miliardari senza spese di ricerca. Il cittadino è indifeso, il potere del denaro condiziona l’informazione e le scelte politiche.

Gianni Simonati è medico chirurgo odontoiatra, specialista in psichiatria, psicoterapeuta e laureato in filosofia

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

Per informazioni si può telefonare al numero 0584/1647600 o scrivere una mail all’indirizzo

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.