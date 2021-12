VILLA ARGENTINA – LE ATMOSFERE DEL SUDAMERICA

DI MERCOLEDI’» – LE ATMOSFERE DEL SUDAMERICA PROTAGONISTE DEL LIBRO

DI MASSIMO VECOLI NELL’INCONTRO PRESENTATO DA LAURA NICODEMI

Le calde e magiche atmosfere del Sudamerica vivono nelle pagine del libro ‘C’era una volta in Sudamerica’ di Massimo Vecoli (ed. Giovane Holden): da sempre innamorato di questa parte di mondo, Vecoli è riuscito a raccontarne le suggestioni più profonde attraverso le sue pagine e di cui parlerà nell’incontro – introdotto e presentato dalla scrittrice Laura Nicodemi – in programma a Villa Argentina, il 22 dicembre, alle 17, per il ciclo ‘Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’.

Ma per comprendere meglio il libro in questione, scende in campo l’autore che con una breve nota dà il senso a quello che si trova nelle pagine del suo lavoro letterario: «Il viaggio come avventura, come scoperta e come ricerca dell’altro e di se stessi. Per me il Sudamerica è la quintessenza del viaggio. Terra di libertà e di utopia, di bellezza e umanità. Un continente ricco di una natura esuberante e meravigliosa che riserva sempre grandi sorprese. Dalle foreste dell’Ecuador al deserto di Atacama in Cile; da Rio de Janeiro alla Patagonia; dalle Cascate Iguazu a Machu Picchu; dalle Ande alle miniere d’oro del Brasile; dal Rio delle Amazzoni al lago Titicaca. Una terra piena di contraddizioni e di fascino. In tanti anni di viaggi, i miei taccuini si sono riempiti di avventure, di incontri, di storie, di luoghi meravigliosi e di emozioni indimenticabili».

Massimo Vecoli, viaggiatore, scrittore e poeta, ha visitato oltre 50 Paesi del mondo. Un poeta innamorato del Sudamerica, delle sue bellezze e del senso di libertà e di avventura che si respirano attraversando i suoi sconfinati territori.

Ha pubblicato: ‘Le terre sognate’ (2016); ‘Cosa sono le nuvole’ (2013); ‘I fuochi e i fiori’ (2010), tutti editi da Giovane Holden Edizioni.

L’ingresso all’incontro è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, nonché il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, telefonando allo 0584/1647600.

Per prendere parte alla presentazione è obbligatorio essere in possesso del Green Pass, oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale.

All’accesso alla Villa sarà misurata la temperatura, sanificate le mani e verificata la presenza della mascherina. Durante l’evento, è obbligatorio indossare la mascherina e osservare il necessario distanziamento tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità)

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Per informazioni : Tel. 0584-1647600

Villa Argentina, via Fratti angolo via Vespucci, Viareggio