VII edizione di Lucca Art Fair

Lucca – Real Collegio dal 21 al 23 aprile 2023

Lucca, 21 aprile 2023 – Opere di Haring, Schifano, De Chirico e Wharol in mostra… ma anche in vendita. Un’occasione unica per i collezionisti di passare un week end all’insegna della passione per l’arte moderna e contemporanea con il Lucca Art Fair, la fiera giunta quest’anno alla sua settima edizione ha aperto al Real Collegio di Lucca dove prosegue fino al 23 aprile, unica realtà accreditata nel Centro Italia. A tagliare il nastro l’assessore alle attività produttive, Paola Granucci e Paolo Batoni direttore di Lucca Art Fair e Francesco Franceschini del Real Collegio.

Ben 30 le gallerie d’arte (di cui tre straniere) che si sono date appuntamento perq uesta settima edizione promossa da T.O.E. e saranno suddivise in tre sezioni, raccogliendo oltre duecento artisti.

La Main Section, punto di forza della manifestazione, coinvolgerà ventuno gallerie consolidate nel panorama nazionale, proponendo un felice connubio con opere che vanno dall’arte del periodo post-bellico fino a quella dei giorni nostri, dove prevalente sarà la presenza della pittura e della scultura. Solo per fare qualche esempio, saranno presenti opere di Andy Wharol, Keith Haring, Mario Schifano, Cindy Sherman, De Chirico, Sironi. Tra l’ampia selezione di oltre trecento opere, si segnala tra le progettualità la galleria Franco Giannini Arte Contemporanea che presenterà un’ampia rassegna dedicata al movimento Gutai, gruppo nato in Giappone nel 1954 con la volontà di esplorare nuove forme d’arte, unendo performance, pittura e ambienti interattivi.

La seconda sezione, Art Projects, sarà invece dedicata a sei progetti e gallerie che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi contesti sociali, tra queste si segnala la galleria Monocromo con il progetto DollarArt che coinvolge artisti contemporanei affermati ed emergenti nella realizzazione di opere utilizzando come supporto la famosa banconota americana da un dollaro.

In ultimo la sezione Spotlight, incentrata su gallerie d’arte specializzate nel periodo tra fine Ottocento e primi Novecento. Tra questi si segnala la galleria Studiolo che presenterà una grande tela dell’artista lucchese Mario Davini, New York, Broadway Theatre, the Great White Way,1914, realizzata nel suo periodo di residenza a New York e la galleria 800/900 Artstudio con un importante olio su tela di Plinio Nomellini, Pomeriggio, 1910.

La mostra collaterale “The Abduction of Europe” curata da Sasa Janjic.

Lucca Art Fair, fedele alla sua idea di creare una fiera che rappresenti un indispensabile momento di partecipazione collettiva alla cultura contemporanea, in questa edizione accoglie tra le nuove progettualità la mostra “The Abduction of Europe” curata da Sasa Janjic. Il progetto espositivo, allestito nelle sale del Real Collegio, presenta sei artisti provenienti dalla Serbia che affronteranno con le loro opere la questione del rapporto tra centro e periferia, l’Europa come entità politica, economica e culturale e i suoi riflessi sulla nostra società.

“Nei loro lavori, dichiara Sasa Janjic, sei artisti affrontano, direttamente o indirettamente, con tematiche varie alcuni dei fenomeni e situazioni paradossali che incontriamo nella vita quotidiana, al tempo stesso sollevando questioni circa il significato e la natura della relazione che tutti noi cittadini ordinari abbiamo con l’Europa.

Gli artisti presenti sono: Jovanka Stanojevic, Goran Dragas, Nikola Bozovic, Jelena Minic Mrdjen, Aleksandar Dimitrijevic e Vladislav Scepanovic, artista già presente nel 2017 alla 57^ Biennale di Venezia nel padiglione nazionale della Serbia.

Infine, per apprezzare al massimo le opere in mostra e conoscere da vicino gli artisti rappresentati, sono previste visite guidate gratuite nel percorso espositivo della fiera, volte ad avvicinare il grande pubblico al mondo del collezionismo d’arte. Il progetto è curato da Francesca Baboni. E’ possibile prenotarsi scrivendo a info@luccaartfair.it.

Elenco delle gallerie presenti a Lucca Art Fair 2023

Main Section: AD / Antonio Ardizzone, Vercelli, Antigallery, Mestre, Armanda Gori, Prato, Arte Network Orler, Marcon, Art Shop Pistoia, Arte Giò Art, Lucca, Context Art Gallery, Padova / Venezia, Daliano Ribani Arte, Carrara, Franco Giannini Arte Contemporanea, Brescia, Galler ia delle Visioni, Piacenza, Galleria Galp, Como, Galleria Granelli, Livorno, Guastalla Centro Arte, Livorno, Jus Museum, Napoli, Laura Tartarelli Contemporary Art, Pietrasanta, Ldx Artodrome, Berlino, Moho Gallery, San Daniele del Friuli, Prototip, Belgrado, Ve cchiato Arte, Padova, Vannucchi Arte, Prato, Veridieci, Palazzolo sull’Oglio.

Art Projects: Antonella Scarfone Gallery, Pisa, Mirta Vignatti Studio, Lucca, Monocromo, Roma, Taranm ana Art Gallery, Andorra, Olio su tavola, Lucca, Open Art house, Ivrea.

Spotlight: 800/900 Artstudio, Lucca, Studiolo, Milano, Studio Pivuelle Arte, San Giovanni Valdarno.

Lucca Art Fair è organizzata con in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Confindustria Toscana Nord.

Lucca Art Fair 2023

Dove

Real Collegio, Lucca

Piazza del Collegio, 13

Quando

Venerdì 21 aprile 15.00 – 20.00

Sabato 22 aprile 10.00 20.00

Domenica 23 aprile 20.00 – 19.00

Ingresso

Biglietto giornaliero venerdì € 5,00

Biglietto giornaliero sabato e domenica € 10,00

Biglietto giornaliero ridotto: € 8,00*

Biglietto ridotto: € 5,00 per studenti con tesserino valido

*Biglietto giornaliero agevolato per:

Residenti Provincia di Lucca, gruppi (minimo 10 persone), disabili e over 65.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.

Contati

T.O.E. | T +39 3311303702 | E info@luccaartfair.it | www. luccaartfair.com