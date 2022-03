vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Stazzema, Loc. Alto Matanna, per un soccorso animale.

Un cane, caduto in un dirupo, è stato recuperato dalla squadra VF per poi essere affidato indenne al suo proprietario.