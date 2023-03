vigili del fuoco del comando di Sansepolcro, sono intervenuti intorno alle ore 3.00 di questa notte per un incidente stradale avvenuto sulla E45,

vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti intorno alle ore 3.00 di questa notte per un incidente stradale avvenuto sulla E45, km 133 corsia sud, al confine tra Toscana ed Umbria.

Due le auto coinvolte con 3 persone a bordo, le quali sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale di Città di Castello.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale di Todi.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 6.50 di questa mattina.