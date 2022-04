vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa mattina in A11 km nei pressi di Tassignano, al 58+600 direzione mare, per un incidente stradale

vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa mattina in A11 km nei pressi di Tassignano, al 58+600 direzione mare, per un incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture e 2 furgoni.

Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118 che ha preso in carico 1 ferito e valutato sul posto le altre persone coinvolte.

La corsia è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, per poi essere riaperta.