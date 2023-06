Ordinanza frazione di Vico Pancellorum per lavori in corso

Il tratto interessato dall’Ordinanza è nello specifico il tratto di strada compresa tra la Chiesa di San Rocco e 70m dopo l’intersezione con Via Prati presso Ristorante La Buca di Baldabò in direzione di Vico Alto.

Inoltre nei seguenti orari, e solo nei seguenti orari, sarà installato un semaforo per il

Come evidenziato dalla prescritta segnaletica stradale installata in loco con I’esclusione dei mezzi di soccorso e di Polizia in servizio di emergenza.