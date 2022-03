Vicchio, Mugello (FI) : Intervento di recupero per tre persone sordomute bloccate a Fornello

L’allarme è arrivato ieri sera intorno alle 21 per tre escursionisti (di Montespertoli, FI) sordomuti bloccati sul sentiero 56 del CAI che dalla località Casette porta a Fornello.

Il primo tecnico a raggiungerli è un infermiere del Soccorso Alpino che ha portato i primi soccorsi: i due sono stati coperti con abiti in più e messi sotto teli termici e l’arto dell’infortunata è stato immobilizzato.

I due escursionisti (tra i sessanta e settant’anni) sono stati trovati in uno stato iniziale d’ipotermia a causa dell’abbigliamento leggero e delle scarpe bagnate e la donna riportante un brutto trauma ad un arto inferiore.

I primi tecnici sono saliti per il sentiero fino a superare il Casello della Beppa e, intorno alle ore 11, hanno individuato la coppia.

Nonostante la difficoltà nelle comunicazioni, l’escursionista è riuscita a spiegare di essere scesa in circa un’ora e mezzo dal punto dove ha lasciato gli altri due escursionisti per venire a cercare aiuti.

Arrivati a Gattaia, dove parte il sentiero che sale per Fornello, hanno visto la donna che aveva dato l’allarme venir loro incontro.

In quel momento, a causa del terreno impervio e della difficoltà di effettuare le operazioni di recupero via terra, viene attivato un elicottero dell’Aeronautica Militare tramite il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE).

Nel mentre sopraggiungo altre due squadre del Soccorso Alpino.

Una squadra si occupa di mettere in barella l’infortunata che viene poi spostata per circa 500 metri, a spalla, fino al punto individuato per l’estrazione con l’elicottero.

La seconda squadra ha provveduto a diradare l’area di estrazione dai rami.