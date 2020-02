La donna nel pallone: qual è oggi il ruolo femminile nel mondo del calcio?

Il Soroptimist International d’Italia Club Viareggio – Versilia ha organizzato per il prossimo 13 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 una Tavola Rotonda

dal titolo “Calcio femminile le generazioni del cambiamento“ al Grand Hotel Principe di Piemonte.

“In questa Tavola Rotonda _ spiega la presidente del club, Brunella Dinelli _ si vuole porre l’attenzione sulle continue differenze di genere nel mondo sportivo ed in particolare in quello calcistico. Inoltre si parlerà delle norme giuridiche e delle prospettive di future modifiche a livello legislativo con l’avvocato di Cesare Di Cintio. Verranno trattate dalle relatrici presenti le loro esperienze nell’ambito del calcio femminile ed il ruolo della donna in questo sport”.

In occasione della Viareggio Women’s Football Cup grazie al Dott. Alessandro Palagi presidente del CGC che ha inserito questo incontro nel programma, il Soroptimist club premierà , con un trofeo che ha donato l’artista donna Valentina Lucarini Orejon di Pietrasanta, la capocannoniera della finale di questo torneo. Il progetto e’ entrato anche nel programma della Fondazione Carnevale.