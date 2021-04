Una testimonianza preziosa lasciata nell’abbandono. I resti di quello che fu il glorioso teatro all’ingresso del viale Capponi (lato via Vespucci) _ demolito negli anni Sessanta _ sono ormai avvolti dalla vegetazione e il loro significato è (purtroppo) sconosciuto ai più.

Gabriele Volpe, responsabile dipartimento “Cultura e tradizioni popolari” per il Circolo Fratelli d’Italia Viareggio e portavoce comunale per Gioventù Nazionale, ha fatto un’attenta ricerca storica e invoca una rivalorizzazione di quella struttura che fu inaugurata negli anni Trenta.

“‘Rovine d’un sogno che fu’, così potrebbe esser definito quel piccolo quanto importante complesso di mattoni e marmo presente all’ingresso del Viale Gino Capponi _ dice Volpe _ sogno, quello di Enrico Pea, che si realizzò nella notte del 13 agosto 1938 quando, immerso in un incantevole scenario naturale fiorente di pini e di platani, il “Teatro Giacomo Puccini” vide la luce accompagnato dal solenne suono della pucciniana Turandot nella sua prima rappresentazione viareggina. In una relazione giunta al Ministro della Cultura Popolare dell’epoca si parla di ‘un grande portale, prospiciente la strada, accoglie gli spettatori. Mentre per le uscite è provveduto con più porte, una della quali immette nel folto della bellissima pineta, dove è il parco delle automobili, delle biciclette e delle carrozze. Il teatro è capace di 5.000 posti a sedere, poi il prato erboso accoglie in piedi i molti spettatori in più che qualche volta rasentano il doppio dei posti a sedere’.