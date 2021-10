VIAREGGIO – VIA PONCHIELLI: 4 APPARTAMENTI ASSEGNATI E PRONTI ALLA CONSEGNA

Pronti alla consegna, e già individuati gli assegnatari, per i quattro alloggi di via Ponchielli di nuova costruzione: questa mattina la vicesindaca Federica Maineri ha voluto fare un sopralluogo insieme a Patrizia Stranieri architetto di Erp Lucca.

Si tratta di appartamenti di proprietà del Comune di Viareggio trasferiti in gestione ad ERP Lucca in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale (n. 41 del 26/06/2020): i nuovi inquilini, secondo graduatoria, saranno una coppia e tre persone sole, anziane.

Gli alloggi, costituiti da cucina e zona giorno, camera, bagno e balcone, sono dotati di caratteristiche all’avanguardia, progettati e realizzati con nuove tecnologie, muri perimetrali isolanti e infissi che rispondono all’efficientamento energetico, corredati di impianto di riscaldamento con pompa di calore, coadiuvato con il pannello fotovoltaico che contribuisce ulteriormente al risparmio energetico.

«L’assegnazione di questi alloggi – commenta la vicesindaca – è un ulteriore traguardo raggiunto: siamo soddisfatti sia per il significato particolare che rivestono, sia perché sono ancora una volta si dimostra attenta alle tematiche ambientali e vicina alle esigenze abitative di chi, non potendo accedere al libero mercato, necessita di una casa, a maggior ragione in questo particolare momento storico».