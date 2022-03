Viareggio venerdì 4 marzo flash mob e fiaccolata per la pace

Viareggio venerdì 4 marzo flash mob e fiaccolata per la pace

I giovani delle parrocchie e delle associazioni ecclesiali della Versilia grideranno il loro desiderio di pace con un flash mob e una fiaccolata a Viareggio. Il conflitto in corso nel cuore dell’Europa, insieme ai tanti altri che colpiscono il mondo, non lasciano indifferenti le giovani generazioni che si sono auto-organizzate per una manifestazione pubblica. L’appuntamento è per venerdì 4 marzo alle 17.30 in piazza Mazzini a Viareggio.

L’iniziativa nasce da una proposta dell’equipe di Pastorale Giovanile della Versilia in collaborazione con l’Agesci, l’Azione Cattolica, Anspi, Rinnovamento nello Spirito e il Movimento dei Focolari presenti sul territorio. <<Cominceremo alle 18 con un flash mob>> spiegano i promotori <<ai partecipanti è richiesto di venire vestiti con qualcosa di bianco e con un simbolo della pace. Staremo rivolti a est verso l’Ucraina fino al tramonto in silenzio.

Poi comincerà la fiaccolata fino alla chiesetta del porto, simbolo di dialogo e pace. Con questa manifestazione>> continuano <<sarà data la possibilità a tutti i ragazzi e le ragazze, e a tutti coloro che si vorranno unire, di chiedere insieme il dono della pace>>. La manifestazione è aperta a chiunque, si terrà all’aperto e rispetterà le normali disposizioni anti-covid.