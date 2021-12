Viareggio, Varignano – Incendio in un palazzo

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, sono intervenuti nel quartiere Varignano a Viareggio per un incendio sviluppatosi nella cucina di una civile abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza gli occupanti del palazzo e di spegnere l’incendio, limitando i danni.

A causa del fumo che ha invaso il vano scala, alcuni occupanti sono stati affidati alle cure del 118 intervenuto sul posto. Due appartamenti sono stati dichiarati non accessibili.

L’ intervento si è concluso verso le ore 00:30.