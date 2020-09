VIAREGGIO – UNA DONNA COLPITA DA UN COLTELLO IL 112 SUIL POSTO

evento a Viareggio, esitato comunque in maniera non grave.

1) chiamata ore 19.16 in via Nieri e Paoli per donna colpita da un coltello (sembra uno sfregio e non un vero e proprio accoltellamento) che è stata condotta in PS al Versilia in codice giallo da un’ambulanza della Misericordia di Viareggio. Sul posto anche 112