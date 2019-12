VIAREGGIO – “STORICHE PROSPETTIVE. DA MARIA LUISA DI BORBONE A LORENZO VIANI”. MOSTRA DI PITTURA DI ANDREA PUCCI.

31 Gennaio – 23 Febbraio 2020

Viareggio_ Nell’arco delle celebrazioni attinenti il Bicentenario della Città di Viareggio è inserita la personale di Andrea Pucci. La mostra sarà inaugurata e presentata ufficialmente il 31 gennaio a ore 18,00 presso la storica Villa “Paolina Bonaparte” dalla scrittrice Elena Torre. Oltre ad interventi istituzionali, sono previsti quelli dello scrittore Adolfo Lippi, del critico d’arte Lodovico Gierut e dello stesso artista. Parteciperà, quale ospite d’onore, l’attrice Marina Suma.

“Quale ne sia la dimensione, la tecnica e il soggetto, i suoi lavori legati a “Storiche Prospettive. Da Maria Luisa di Borbone a Lorenzo Viani”, offrono nell’arioso panorama temporale, l’esatto volto di chi egli sia, cioè a dire della costanza di un impegno che, rafforzandosi nel corso di pacate stagioni, ha saputo entrare in una tematica vastissima, dandole una propria soluzione. Possono essere i volti dei personaggi del suo viaggio, e cioè per dirne solo alcuni, Paolina Bonaparte, Galileo Chini, Domenico Rambelli, Giacomo Puccini…, le maggiori architetture cittadine, tipo la significativa riproduzione del progetto di Lorenzo Nottolini, o quella di piazza Shelley e di altre riprese oggi o riprodotte da vecchie foto, scorci marinareschi ariosamente solitudinali o con figure ben delineate o fermate nell’essenza, comunque l’espressione di Andrea Pucci va lodata giacché è entrata, pur in una verde età, in quel clima di positivi e noti concetti secondo cui la nobiltà del mestiere è tale – lo credo fermamente – quando la regola morale dell’impegno parte dal fatto puramente tecnico per coniugarsi all’arte (…)”. Lodovico Gierut, critico d’arte.

“E’ una passeggiata nel tempo raccontato e da alcuni ancora vissuto, un vecchio album di ricordi, nel quale è interessante notare come l’artista abbia abbinato il colore alle emozioni, come se, in modo credo consapevole, volesse scaldare il cuore di chi osserva e attirarlo nel dolce ricordo di uno sbiadito tempo passato. Le sue opere sono il racconto per immagini della nostra città della quale è riuscito a cogliere non solo l’aspetto mondano e culturale, ma anche l’anima profonda che la caratterizzava (…). Marilena Cheli Tomei, saggista e storica.

Titolo: Storiche prospettive. Da Maria Luisa di Borbone a Lorenzo Viani.

Autore: Andrea Pucci.

Luogo: Musei Civici di Villa Paolina Bonaparte, Via Machiavelli, 2. Viareggio (Lucca)

Periodo: 31 Gennaio-23 Febbraio 2020.

Orario: Da mercoledì a sabato 15,30-19,30. Domenica 9,30-13,30 e 15,30-19,30. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso Libero. Catalogo.

Info:andreapucciarte@gmail.com – viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it