VIAREGGIO – SPIAGGE CHIUSE

Vietato l’accesso agli arenili di Viareggio e Torre del Lago, e alle zone immediatamente adiacenti: quindi la Terrazza della Repubblica, il viale Marconi, il viale Margherita, il Lungomolo Del Greco, l’area antistante al porto turistico, il viale Europa in Darsena e la Marina di Torre del Lago.

Il divieto è valido sia per oggi, sabato 4 aprile, che per domani domenica 5 aprile.



Potranno accedervi solo i residenti in quelle zone, e quanti dimostrino esigenze lavorative, stati di necessità o motivi di salute ma comunque con l’obbligo tassativo di raggiungere la destinazione usufruendo del tratto più breve.

Si ricorda inoltre il divieto di accesso alla Pineta, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone la chiusura al pubblico dei parchi cittadini.